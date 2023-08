La rénovation des frégates franco-italiennes, un méga-contrat pour les industriels tricolores de la défense

La rénovation des frégates de défense anti-aérienne déployées dans les marines italienne et française est lancée. L’OCCAR, l’organisation conjointe de coopération en matière de programme d’armement, a sélectionné les industriels en charge de ce chantier. La valeur du contrat atteint 1,5 milliard d’euros. Il s’agit de redonner du souffle à des bâtiments arrivés à mi-vie, aussi bien les deux navires de la Marine nationale que ceux de la Marina militare italienne. Ces navires, longs de plus de 150 m et capables d’emporter un équipage de 210 marins, interviennent en première ligne en cas de combats de haute intensité, assurant des missions de défense anti-aérienne. Issues d’un programme franco-italien, les frégates ont été construites en 2000 et 2010.

