«La renationalisation d’EDF n’apporte aucune solution aux difficultés actuelles», assure Hervé Chefdeville, secrétaire général d’Energie en actions

Des «décisions inconsidérées et spoliatrices». Dans un communiqué publié dimanche 17 juillet, l’association Energie en actions, qui défend les intérêts des salariés et anciens salariés actionnaires d'EDF, s’émeut de la décision de gouvernement de renationaliser l’énergéticien français et annonce «introduire une plainte pénale avec constitution de partie civile contre l'Etat en tant qu'actionnaire majoritaire d'EDF pour mise en difficulté de l’entreprise au mépris de l’intérêt social de celle-ci et des intérêts de ses actionnaires minoritaires». Les griefs à l’égard de l’Etat sont nombreux. Entretien avec Hervé Chefdeville, secrétaire général d’Energie en actions.



L’Usine Nouvelle. - Vous dénoncez dans votre communiqué «la gravité des dommages infligés» à EDF par l’Etat, qui traite selon vous l’entreprise «comme un simple outil de ses politiques jusqu'au point de la mettre en grande difficulté, en flagrante illégalité». Quel est votre objectif avec cette plainte pénale ?

Hervé Chefdeville. - Nous voulons mettre l’Etat face à ses responsabilités pour qu’il assume ses décisions passées, qui ont dévalorisé le cours de l’action (32 euros lors de son introduction en Bourse en 2005 contre 10,22 euros avant sa suspension le 13 juillet, ndlr). L’Etat a fait le choix politique d’ouvrir le capital de l’entreprise et de faire un appel public à l’épargne. Aujourd’hui, la Première ministre, Elisabeth Borne, propose de revenir en arrière. Mais au cours des dernières années, de multiples décisions ont mis en difficulté l’entreprise et nous trouverions tout à fait anormal que l’Etat vienne ramasser les actions avec une spoliation des épargnants, salariés ou non, qui ont fait confiance à l’Etat et à une grande entreprise publique pour investir leur épargne.

