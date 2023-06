La relance d’Aubert & Duval, un enjeu critique

Après des mois d’attente, l’affaire est enfin conclue. L’acquisition d’Aubert & Duval par Airbus, Safran et Tikehau Capital a été finalisée fin avril. Une opération stratégique pour l’industrie française : cette division du groupe minier Eramet est un fournisseur de pièces critiques pour l’aéronautique et la défense, mais aussi le nucléaire et le médical.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]