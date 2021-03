La réintroduction des néonicotinoïdes n'est contraire ni à la Constitution, ni au droit européen

Ni contraire à la constitution, ni contraire au droit européen, c'est ce qu'a décidé de Conseil d'Etat interrogé sur la constitutionnalité de la loi votée fin 2020 et autorisant temporairement la réintroduction des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves. La décision de la plus haute autorité administrative française intervient après un recours déposé par les associations Agir pour l’environnement, Terre d’abeilles et Fédération nature et progrès, la Confédération paysanne et le Syndicat national d’apiculture. Ces derniers réclamaient la suspension du texte dérogatoire.