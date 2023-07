« La réglementation tend à semer le trouble », déplore François de Bie (TotalEnergies Corbion PLA)

Emballages Magazine : Pourquoi le projet de construction de l’usine de PLA à Grandpuits a-t-il été brusquement arrêté ?

François de Bie : Les postulats économiques sur lesquels cette usine reposait, et qui dataient de 2019, n’étaient plus les mêmes. Le Covid d’abord et la guerre en Ukraine ensuite ont dramatiquement changé la donne en termes de coûts, avec une hausse des matières premières servant à la fabrication de l’acide lactique. Les coûts opérationnels ont également explosé du fait de l’inflation ainsi que ceux liés à la construction de l’usine, notamment l’acier et les frais d’ingénierie. Du côté de la demande aussi, le scénario a évolué. La réglementation, au niveau tant européen que national, tend maintenant à semer le trouble sur les plastiques et les bioplastiques. Or, les industriels ont besoin d’un cadre clair avant de s’engager dans tel ou tel matériau. Tous ces facteurs ont contribué à transformer un contexte favorable dans un autre qui l’est beaucoup moins.

