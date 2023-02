La réforme des retraites va affecter des seniors déjà particulièrement exposés aux accidents du travail

Avec la réforme des retraites, les salariés vont vieillir deux ans de plus au travail. Or les seniors sont déjà aujourd’hui particulièrement exposés aux accidents du travail. Pas en nombre, puisque les plus de 50 ans, qui pèsent 29% des actifs, ne représentent "que" 25% des accidentés, indique la Dares. Mais en gravité : 58% des morts par accident du travail ont plus de 50 ans. Une sur-représentation que l’on retrouve aussi dans les incapacités permanentes liées au travail, qui concernent à 41% les plus de 50 ans. Les seniors ont par ailleurs des arrêts maladie plus longs en moyenne, de 75 jours pour les plus de 60 ans, contre 18 jours pour les moins de 18 ans.

