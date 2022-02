La recette des Hauts-de-France pour attirer toutes les usines de batteries françaises

© Grand Port Maritime de Dunkerque Avec son port maritime, Dunkerque (Nord) offre un tremplin logistique vers les gros constructeurs automobiles européens.

Carton plein pour la région Hauts-de-France. Mardi 1er février, après plusieurs mois de suspense, la start-up Verkor a finalement annoncé qu’elle installerait sa future usine de batteries à Dunkerque (Nord). Grâce à ce projet, les Hauts-de-France concentrent l’ensemble des projets français de gigafactories pour le secteur automobile. La « vallée européenne de la batterie », qui ressemblait d’abord à un slogan promotionnel, se concrétise de plus en plus.

Les élus locaux exultent. L’investissement total pourrait atteindre 2,5 milliards d’euros et générer 2 000 emplois directs. Au-delà des retombées économiques, c’est une belle publicité pour l’attractivité du territoire. Avant de retenir Dunkerque, Verkor a étudié 40 sites différents en France, en Espagne et en Italie. « Faire des Hauts-de-France la vallée européenne de la batterie électrique : nous sommes en train d'y arriver ! Après ACC à Douvrin (Pas-de-Calais) et Envision à Douai (Nord), jamais deux sans trois : Verkor choisit Dunkerque ! », a d'ailleurs salué le président de la République Emmanuel Macron.

Une concentration d’usines dans la région

[...]