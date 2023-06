La recette de MSD pour doper ses productions de biomédicaments en Irlande

Implanté dans la périphérie nord de la capitale irlandaise, le MSD Biotech Dublin se déploie sur 15 000 m2. Le rez-de-chaussée de ce vaste bâtiment aux façades noir et blanc abrite deux lignes de bioproduction équipées, notamment, de quatre bioréacteurs de 15 000 litres. Il comprend aussi une unité de développement des procédés, des laboratoires d’analyse et de contrôle qualité, une unité de traitement des eaux usées ou encore des bureaux et des espaces détente pour les 380 salariés.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]