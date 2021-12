Pourquoi Figeac Aéro s'implante en Arabie saoudite

Après l’Amérique, le Maghreb et l’Europe de l’Est, Figeac Aéro prend position au Moyen-Orient. Et plus précisément, en Arabie saoudite. L’entreprise a annoncé lundi 6 décembre la finalisation d’une société commune avec Saudi Arabian Military Industries (Sami), filiale à 100% du fonds d’investissement public saoudien (PIF), et Saudi Arabian Industrial Investments Company (Dussur). Une annonce qui s’inscrit dans l’avalanche de contrats engrangés par les entreprises françaises dans le cadre de la visite d'Emmanuel Macron dans les pays du Golfe début décembre.