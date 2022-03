La recapitalisation d’EDF, indispensable mais (vraiment) insuffisante

EDF l’a calculé. Entre la baisse annoncée de sa production électronucléaire à moins de 300 TWh due à un problème inédit de corrosion sur plusieurs réacteurs et les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pour juguler la hausse des factures de l’énergie, l’Ebitda d’EDF, qui était de 18 milliards d’euros en 2021, sera amputé de plus de 26 milliards d’euros en 2022, dont 16 milliards dus à la perte de production et 10,2 milliards dus au bouclier tarifaire. EDF, qui estimait mi-février à 3,5 milliards d’euros le coût du rachat sur les marchés des 20 TWh d’Arenh supplémentaires qu’il va devoir vendre aux fournisseurs alternatifs, a révisé ce montant à la hausse suite à la publication du décret de la Commission de régulation de l’énergie qui en fixe les règles. Mais une partie de cette perte serait « théorique », selon Bercy, et uniquement liée au manque-à-gagner sur les ventes d’énergie. Les prix hauts de l’énergie ne devraient compenser que 6 milliards d’euros sur ce manque-à-gagner, estimait EDF mi-mars.

26 milliards en moins sur l'Ebida en 2022

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]