« La RE2020 va transformer le secteur immobilier et la façon dont on construit », estime Bernard d’Arche (Longevity Partners)

Au 1er janvier 2022, la réglementation environnementale RE2020 entrera en vigueur pour le logement, avant d'être étendue à d'autres types de bâtiments. Autre changement à venir, la déclaration du suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire (« Eco énergie tertiaire »), repoussée du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022. Baisse de la consommation de matériaux et d'énergie, nouveaux usages des bureaux... Myriam Busch, consultante Energie et innovation, et Bernard d’Arche, directeur du développement de Longevity Partners, décryptent ces enjeux. Ce cabinet de conseil spécialisé en développement durable et en énergie pour le secteur immobilier accompagne notamment des fonds d’investissement, des promoteurs immobiliers et des gestionnaires d’actifs.