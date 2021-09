La RATP teste son premier bus 100% autonome dans le Val-de-Marne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © RATP Ce bus autonome de 12 mètres de long fonctionne grâce à cinq capteurs.

Lorsqu'ils se rendront à l'école en transport en commun, les enfants de demain chanteront-ils en cœur « Ordinateur, si t'es champion, appuie sur le champignon » ? Autrefois cantonnés aux films de science-fiction, les véhicules sans chauffeur s'apprêtent à devenir une réalité, comme le prouve une expérimentation lancée lundi 13 septembre par la RATP. Un bus électrique et 100% autonome circule désormais sur la ligne 393, une première en France.

Aucun usager n'a encore pu emprunter ce bus innovant, les essais se déroulant pour l'instant à vide et de nuit, le temps de perfectionner les technologies utilisées. Les Val-de-Marnais les plus curieux peuvent toujours le regarder passer entre l'arrêt Sucy-Bonneuil RER et Basse-Quinte (Créteil), soit un trajet de six kilomètres environ. Seule la moitié de la ligne, qui transporte chaque jour 20 000 voyageurs, est concernée par l'expérimentation.

