La RATP innove contre la pollution de l’air dans le métro

En mars, l’association Respire lançait une action en justice contre la RATP pour tromperie aggravée, contestant notamment les analyses effectuées par le transporteur et publiant les siennes. Le syndicat non représentatif SAT-RATP lui a emboîté le pas le 26 mai, en s’appuyant sur l’étude de Respire. Entre-temps, le président de cette association, Olivier Blond, a rejoint pour les élections régionales la liste de Valérie Pécresse (LR)… également présidente d’Île-de-France Mobilités (IDFM), qui est l’autorité organisatrice des mobilités (AOM) qui passe les contrats avec les opérateurs de transports – essentiellement la RATP et la SNCF – et investit dans l’amélioration des réseaux de transport.