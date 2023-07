La R&D pilote la mobilité en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Huit ans après son arrivée dans la technopole de Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) avec un centre R&D de 25 ingénieurs, Bosch vient de se doter d’un nouveau bâtiment de 4 000 m². «Aujourd’hui, nous sommes 100 personnes et notre ambition est de monter à 150 à l’horizon 2025. Ce site sera un nouveau véhicule pour nos besoins de croissance», indique Franck Bernard, le responsable système et innovation de Bosch Automotive Electronics. Le centre de Bosch conçoit des composants microélectroniques pour des systèmes complexes, comme la vision par ordinateur et l’assistance au conducteur. Ces derniers mois, ses équipes ont contribué au lancement de deux circuits microélectroniques, l’un dédié aux radars, l’autre à la communication intra-véhiculaire.

