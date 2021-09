La Quercynoise veut moderniser son site lotois d'abattage et de transformation de canards

15 jours gratuits et sans engagement

Filiale à 77% du groupe coopératif lotois Capel et à 23% de la coopérative aveyronnaise Unicor, La Quercynoise compte engager en 2022 un plan de modernisation lourd de son site industriel de Gramat, dans le Lot. Un nouvel bâtiment de 5 000 mètres carrés devrait être mis en chantier dès le second semestre 2022 pour accueillir des lignes entièrement rénovées d'abattage, de découpe et de conditionnement.