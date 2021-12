La production nucléaire au plus bas en janvier, RTE admet des risques de baisses de tension

RTE renforce son diagnostic de vigilance pour le mois de janvier. Après avoir tiré la sonnette d’alarme une première fois le 22 novembre, le Réseau de transport d’électricité se préparer à exploiter le système « en situation dégradée », prévient-il dans son dernier rapport, paru jeudi 30 décembre. La faute à une conjonction de facteurs, qui ramène la production d’électricité en France à un faible niveau : la crise européenne de l’énergie, qui renchérit les prix des hydrocarbures et notamment du gaz, le retard pris par les opérations de contrôle à cause du Covid-19 et l’arrêt inopiné des quatre réacteurs des centrales nucléaires de Chooz (Ardennes) et de Civaux (Vienne), le 15 décembre, après la détection d’anomalies dans les circuits d’injection de secours.