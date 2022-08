La production industrielle de la zone euro augmente plus que prévu en juin

Un véritable bond en avant. La production industrielle de la zone euro a augmenté trois fois plus que prévu en juin, selon les données officielles publiées par Eurostat vendredi 12 août, principalement grâce à un bond de la production de biens d'investissements. Selon l'office statistique de l'Union européenne, la production industrielle dans les 19 pays partageant l'euro a augmenté de 0,7% en juin en glissement mensuel, pour une hausse de 2,4% en glissement annuel.

Ces chiffres sont surprenants, au regard des prévisions des économistes interrogés par Reuters en amont de cette communication. Ils tablaient sur une hausse mensuelle bien moindre, de l'ordre de 0,2% en juin et de 0,8% sur un an.

Crédit : Eurostat

Hausse de la production de biens d'investissements

Eurostat a indiqué que la production de biens d'investissements, qui comprennent des éléments tels que les machines, les équipements, les véhicules ou les outils, a augmenté de 2,6% au cours du mois et de 7,6% en glissement annuel. Cette hausse a permis de compenser une baisse de 0,1% en juin et de 0,5% sur un an de la production de biens intermédiaires et une baisse de 3,2% sur un mois et de 1,1% sur un an de la production de biens de consommation non durables.

Cette bonne nouvelle vient confirmer que l'outil industriel européen retrouve des couleurs. En France, la production industrielle française a progressé de 1,4 % en juin et de 1,2 % dans le seul secteur manufacturier, selon des données de l'Insee.

