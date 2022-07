La production de Stellantis risque d'être amputée de 220.000 unités en Italie, annonce le syndicat FIM CISL

Dans son dernier rapport sur la production italienne du groupe qui réunit entre autres Fiat, Peugeot, Citroën et Opel, l'organisation précise que Stellantis a produit 351.890 véhicules au premier semestre sur ses sites en Italie, soit près de 14% de moins que l'an dernier sur la même période, les sites de Melfi et Sevel étant les plus touchés

Sur la base des chiffres du premier semestre et des hypothèses de production pour le deuxième, Stellantis pourrait produire entre 200.000 et 220.000 véhicules de moins sur l'ensemble de l'année qu'en 2021, a dit Ferdinando Uliano, secrétaire général du syndicat.

"C'est comme si l'une des grandes usines du groupe était arrêtée pendant un an", a-t-il souligné avant d'ajouter que les difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs affecteraient encore la production en 2023.

Un porte-parole de Stellantis s'est refusé à commenter les chiffres et les prévisions de FIM CISL, rappelant simplement que le groupe gérait ses activités en temps réel et site par site depuis le début de la pandémie de COVID-19.

(Reportage Giulio Piovaccari, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)