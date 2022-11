La production d’iPhone de nouveau affectée dans une usine de Foxconn en Chine

Apple n’en finit pas de pâtir de la politique zéro-Covid de la Chine. Les troubles sociaux, qui ont éclaté au début du mois dans l’usine de son sous-traitant Foxconn à Zhengzhou, reprennent de plus belle. En cause, le retour des restrictions de déplacement et de sortie imposées par les autorités chinoises pour endiguer la vague de Covid dans la province de Henan, au centre du pays. Près de 200 000 ouvriers de ce site emblématique, haut lieu d’assemblage de l’iPhone, sont à nouveau obligés de rester sur place après leurs heures de travail. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des centaines de travailleurs révoltés, tentant de fuir le site où les conditions de vie sont jugées insupportables, se battant avec des agents de sécurité. Apple n’a pas encore réagi officiellement à la situation. Foxconn confirme à l'AFP des "violences" dans le périmètre de l'usine.

