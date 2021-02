La prise en compte des avis des actionnaires est une "priorité", dit Danone

"Danone rencontre régulièrement ses actionnaires pour dialoguer avec eux de bonne foi dans un esprit de bonne gouvernance", a indiqué le groupe dans une déclaration transmise à Reuters.

"La prise en compte des avis des actionnaires est une priorité absolue pour l'équipe de direction et le Conseil d'Administration (qui dialoguent régulièrement avec les investisseurs)", ajoute-t-il.

Danone dit avoir pris acte des déclarations de la société de gestion Artisan Partners, qui détient 3% de son capital, et qui a demandé plus tôt dans la journée la nomination "dès que possible" d'un nouveau directeur général.

(Sarah White, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)