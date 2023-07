«La priorité, c'est de livrer nos clients», assure le patron d'Aubert & Duval, Bruno Durand

L'Usine Nouvelle : Quel diagnostic faites-vous sur l’état de santé actuel d’Aubert & Duval ?

Bruno Durand : Depuis mon arrivée, le 28 avril, j’ai fait le tour de tous les sites, rencontré tous les salariés et discuté avec les équipes espagnoles et indiennes. Ce n’était pas dans les habitudes mais je pense que ces échanges avec les collaborateurs étaient nécessaires pour leur expliquer les raisons du rachat, ce que nous voulons faire et aussi pour les écouter. J’en retiens qu’ils aiment tous leur société et ses produits, mais que ce sont des gens qui ont souffert. Le rachat a pris du temps et avant cela, il y a eu une crise qualité. Ces rencontres ont permis de les remettre en confiance.

