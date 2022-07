La presse engage sa transition écologique

Dans une initiative commune baptisée « La presse s'engage » qui doit permettre « l’accélération de la transition écologique de l'ensemble de la filière » sous l’égide de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), l’Association de la presse gratuite d'Information (APGI), l'Alliance de la presse d'information générale (Apig), la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée (FNPS), soit quelque 1700 titres, et le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), soit quelque 500 titres, ont défini « un socle commun d'engagements » qui s'accompagnera « d’un référentiel et d'outils de travail collaboratifs » permettant notamment de s'inspirer de bonnes pratiques existantes. Au niveau industriel, le but est de « répertorier, promouvoir et développer les bonnes pratiques de la filière de la presse papier », de la production du papier à son recyclage en passant par les encres, l’impression, le conditionnement, le transport, le routage et la distribution. Pour la gestion de la fin de vie matérialisée par le Triman, la presse a pour point commun avec les emballages ménagers d’être gérée par Citeo. La société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) est née en 2017 de la fusion d’Eco-Emballages et Ecofolio. La bascule des encres minérales vers les solutions végétales et la généralisation des enveloppes en papier sont les deux chantiers prioritaires. La même démarche concerne la diffusion numérique avec les serveurs, les formats et les protocoles.

Sensibilisation des lecteurs

Sur le plan éditorial, les différents titres de presse entendent « analyser et développer la couverture des sujets climatiques et environnementaux » afin « de renforcer la compréhension et la sensibilisation des lecteurs ». En matière de publicité, les éditeurs, incités à déployer leur responsabilité sociétale (RSE), prévoient de calculer l'impact carbone des campagnes et de valoriser « les bonnes pratiques environnementales » selon les normes de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).