La présence en Chine du groupe néerlandais ASML en suspens

Les Etats-Unis et l'Europe coordonnent leurs stratégies dans les puces pour contrer l’émergence de la Chine dans le secteur, ce n’est pas nouveau. Alors que l’Empire du Milieu cherche à s’imposer sur ce créneau, l’Amérique s’inquiète et cherche à réduire la vente de technologies avancées à la Chine. Depuis plusieurs années déjà, le groupe néerlandais ASML, numéro un mondial des équipements de lithographie, est contraint et forcé d’épuiser ses machines les plus avancées EUV (Extreme ultraviolet, pour rayonnement ultraviolet extrême), indispensables à la production de puces avec des finesses de gravure de 5 nanomètres et moins, ailleurs qu’en Chine. Car depuis 2019, La Haye refuse tout simplement de délivrer une licence d'exportation dans ce sens à ASML pour ces technologies.

Mais le pire est peut-être à venir pour ASML... et la Chine. Les restrictions existantes pourraient être étendues à l’ensemble des machines produites par ASML, relaie le média d’informations économique Bloomberg, citant des personnes proches du dossier, expliquant que les Etats-Unis font actuellement pression sur les Pays-Bas en ce sens. [...]