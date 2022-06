La première usine française de raffinage de lithium devrait voir le jour en Alsace en 2025

Des millions de voitures électriques devraient bientôt voir leur batteries contenir du lithium raffiné en France. La start-up Viridian Lithium, fondée fin 2021 à Strasbourg, a dévoilé mardi 7 juin un projet inédit : la construction d'une usine de conversion en sels de lithium de qualité batterie de ce métal indispensable à la production d'électrolyte et de cathodes. Censé ouvrir ses portes à Lauterbourg (Bas-Rhin) en 2025, le site devrait être en mesure de fournir dans une première phase 25 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, ce qui permettrait selon l'entreprise d'équiper environ 500 000 véhicules. Son PDG Rémy Welschinger envisage d'atteindre les 100 000 tonnes annuelles à l'horizon 2030, de quoi produire les batteries de deux millions de véhicules électriques, afin de « couvrir la totalité de la demande française ». Et même au-delà...

[...]