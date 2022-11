La première frégate de nouvelle génération mise à flot à Lorient par Naval Group

122 mètres de long, 18 de largeur et 4 500 tonnes. Lundi 7 novembre, la première frégate de défense et d’intervention (FDI), l’Amiral Ronarc’h, a été mise à l’eau à Lorient (Morbihan), sur le site de Naval Group. Ses premiers essais en mer débuteront en 2023 et la livraison interviendra en 2024. Quatre autres navires seront livrés d’ici la fin de la décennie.

