La Poste investit 400 millions d’euros pour aider ses sous-traitants routiers à passer au bioGNV

La Poste poursuit l’électrification de ses estafettes : grâce à 200 millions d’euros supplémentaires, sa flotte électrique passera de 7 000 à 14 000 véhicules en 2025 Mais le groupe public s’attaque aussi au transport routier longue distance, son activité la plus polluante. « Le dernier kilomètre génère 32% de nos émissions de CO2 et le transport longue distance 52% » détaille Philippe Dorge, directeur général adjoint chargé de la branche Services-courrier-colis. Il a annoncé mercredi 18 mai « un investissement de 400 millions d’ici à 2030 » pour réduire de 92 à 50% la part du camion diesel et contribuer à l’objectif de « zéro émission nette » de gaz à effet serre à cet horizon. Une partie sera assurée par des compensations en attendant de décarboner l’ensemble des transports pour 2050.

