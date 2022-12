La Pologne va acquérir deux satellites d’observation auprès d’Airbus

Ça n’était pas arrivé depuis plus de six ans. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s’est rendu mardi 27 décembre à Varsovie pour rencontrer le vice-Premier ministre polonais Mariusz Blaszczak et signer un accord pour la vente de deux satellites d’observation d’Airbus à la Pologne. Un contrat que Reuters estime à 575 millions d'euros et qui «représente 500 emplois en France pendant cinq années», a annoncé Sébastien Lecornu sur Twitter. C’est la première fois qu’un ministre des Armées français se rend à Varsovie depuis 2016 et l’affaire de l’annulation de la vente de 50 hélicoptères Caracal.

