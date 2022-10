La Pologne et la Corée du Sud vont coopérer sur la construction de réacteurs nucléaires

La Pologne a annoncé le 29 octobre avoir choisi l'entreprise américaine Westinghouse pour construire sa première centrale nucléaire, une offre qui a été préférée à celles de Korea Hydro Nuclear Power et du groupe français EDF. Varsovie va par ailleurs collaborer avec la Corée du Sud pour développer de nouveaux réacteurs. Les sociétés polonaises ZE PAK et PGE et la sud-coréenne Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) vont évaluer la viabilité de la construction de quatre réacteurs nucléaires de 1.400 mégawatts dans le centre de la Pologne, a déclaré le ministère sud-coréen l'Energie dans un communiqué commun avec le ministère polonais des Actifs de l'État ce 31 octobre.

Les trois entreprises, avec le soutien du gouvernement, ont l'intention de préparer un plan de développement préliminaire pour la centrale d'ici la fin de l'année.

Relance du nucléaire sud-coréen

Élu en mars dernier président de la Corée du Sud, le conservateur Yoon Suk-yeol, s'est engagé à relancer l'industrie nucléaire du pays, et la Corée du Sud a intensifié ses efforts pour obtenir des commandes d'exportation de centrales nucléaires.

Le ministre polonais des Actifs de l'État, Jacek Sasin, a également discuté du renforcement du partenariat de défense entre les deux pays lors d'une visite en Corée du Sud, a-t-il déclaré sur Twitter. Varsovie, qui veut renforcer son appareil de défense en raison de la guerre en Ukraine, a signé ce même mois un accord pour l'achat de 288 lance-roquettes à Séoul.

Avec Reuters (Joyce Lee à Séoul et Anna Koper à Varsovie ; version française Diana Mandiá, édité par Matthieu Protard)