La politique de prêts de la Chine pourrait déclencher une crise de la dette, selon Olaf Scholz

"Il y a vraiment un grave danger que la prochaine grande crise de la dette dans le Sud découle de prêts que la Chine a accordés dans le monde entier et dont elle ne garde pas tout à fait la trace, parce qu'il y a tellement d'acteurs impliqués", a déclaré Olaf Scholz lors d'un débat à l'occasion de la Journée catholique allemande, à Stuttgart.

"Cela plongerait alors à la fois la Chine et le Sud dans une crise économique et financière majeure et ne laisserait pas le reste du monde indifférent - pour le dire poliment."

(Reportage Miranda Murray et Kirsti Knolle ; version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)