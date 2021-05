La PME Sterela remporte un marché de plus de 80 millions d'euros pour les porte-cibles de l'armée française

Spécialisée dans les études et réalisations en électronique et mécatronique, la société Sterela, basée à Pins-Justaret et Auterive (Haute-Garonne), dans l'agglomération toulousaine, vient de remporter, dans le cadre d’un consortium de trois entreprises françaises, le marché de maintien en conditions opérationnelles des 17 000 porte-cibles des camps d'entraînement de l'armée française et de la fourniture de matériels neufs pour les 10 ans à venir. Un marché évalué entre 80 et 100 millions d'euros, dont plus de 50 millions d'euros reviendront directement à la PME toulousaine.