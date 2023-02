La plus grande usine européenne de sucre de betteraves se fait toujours attendre à Rouen

Cela devait être la plus grande usine européenne de sucre de betterave. En mars 2022, Haropa annonçait avoir retenu Al Khaleej Sugar (AKS), groupe sucrier de Dubaï, qui avait répondu à son appel à manifestation d’intérêt pour revaloriser une friche industrielle de 75 hectares en bord de Seine autrefois occupée par Renault. Haropa annonçait alors qu’AKS projetait de produire sur le port de Rouen (Seine-Maritime) entre 650 000 tonnes et 800 000 tonnes de sucre de betterave par an, davantage que la plus grande usine actuelle qui se trouve aux Pays-Bas (elle produit 500 000 tonnes par an). Haropa soulignait le caractère innovant de l’approche d’AKS : au lieu de construire une sucrerie près des champs de betterave, il sécurisait sa filière logistique aval en s’implantant dans un port à côté d’un terminal à conteneurs.

Toujours rien à l’horizon

