La plaine de la Crau, pionnière de la compensation écologique

Le sujet est sensible en Provence, en particulier autour de l’étang de Berre et du golfe de Fos, riches de disponibilités foncières pour l’implantation d’industries. Rares sont ceux qui acceptent de témoigner sur la question de la compensation écologique, obligatoire chaque fois qu’un porteur de projet songe à installer une usine sur le territoire. Sauf sous couvert d’anonymat. « On ne peut jamais donner un calendrier pour la réalisation, parce qu’on ne maîtrise ni la réponse de l’Autorité environnementale, ni les surcoûts engendrés par l’obligation de compenser » confie l’un. « Les investisseurs étrangers ne comprennent rien à cette procédure et aux contraintes qu’elle implique » assure un autre. « Oui, des industriels ont préféré aller voir ailleurs » admet un troisième, qui se désespère que la Métropole Aix-Marseille-Provence lance des appels à manifestation d’intérêt pour attirer des industriels quand, dans le même temps, ses services redoutent d’annoncer aux postulants les étapes à franchir pour obtenir permis de construire et d’exploiter ! [...]