La pharma prévoit de créer 6 500 emplois en bioproduction et numérique en France d’ici à 2026

L’industrie pharmaceutique est en manque de candidats. Or, avec l’accélération du numérique et des biotechnologies, les besoins se renforcent. Les Entreprises du médicament (Leem), syndicat du secteur, chiffrent à 5 000 emplois à créer dans le domaine du numérique et 1 500 dans celui de la bioproduction à l’horizon 2026. Thierry Hulot, le président du Leem, évoque même un besoin global «dans les cinq ans, de probablement 10 000 emplois». Ce qui représente 10% des effectifs actuels, l’industrie pharmaceutique dénombrant plus de 103 000 emplois en France, avec quatre bassins principaux en Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Centre-Val-de-Loire et Ile-de-France. Du 3 au 8 octobre, le Leem et Pôle Emploi organisent ainsi la première Semaine des métiers de l’industrie pharmaceutique, avec différents événements dans le territoire comme des ouvertures d’usines pour faire découvrir les métiers du secteur.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]