La pépite française du biocontrole MicroPep lève 8,5 millions d'euros

Portée par le boom du biocontrôle, qui a représenté en 2020 20% des ventes sur le marché de la protection des plantes, la pépite Toulousaine MicroPep annonce jeudi 8 juillet une nouvelle levée de fonds de 8,5 millions d'euros. Parmi les investisseurs: Supernova Invest, le fonds crée par le CEA pour soutenir l'industrialisation des recherches des universitaires.

C'est le deuxième tour de table pour cette start-up née en 2015, et dont la technologie repose sur les découvertes des chercheurs du laboratoire de recherche en science végétale (LRSV) du CNRS et Université Paul Sabatier à Toulouse. "Leurs recherches ont permis de mettre en évidence le rôle des peptides dans l'adaptation des plantes aux différentes contraintes" détaille Thomas Laurent, fondateur et président de MicroPep.

