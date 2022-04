Une lueur d’espoir sur le front des semi-conducteurs. La pénurie de puces, qui pénalise l’industrie depuis le quatrième trimestre 2020, devrait continuer à s'atténuer au cours du second semestre 2022, à fur et à mesure que les écarts entre la demande et l'offre diminuent pour la plupart des composants. C'est ce que prévoit le cabinet Counterpoint. « Avec l'expansion de la production de plaquettes de puces et la diversification continue des fournisseurs, nous avons constaté une amélioration significative de la situation de l'approvisionnement en composants, au moins au premier trimestre 2022 », confirme William Li, analyste chez Counterpoint.

« Le grand facteur de risque pour l'avenir est le confinement en vigueur en Chine, en particulier à Shanghai et dans ses environs. Mais si le gouvernement chinois parvient à gérer l'épidémie et aider les acteurs de l'écosystème à reprendre rapidement leurs activités, nous pensons que la pénurie de semi-conducteurs s'atténuera vers la fin du troisième trimestre 2022 ou le début du quatrième trimestre 2022 », anticipe le consultant.

Les écarts entre la demande et l'offre en baisse

