La pénurie de puces plombe les ventes de smartphones... Mais certains fabricants s'en sortent mieux que d'autres

Le retour à l’embellie dans les smartphones est en train de prendre brutalement fin. Après des rebonds de 27% au premier trimestre 2021, et 12% au deuxième trimestre 2021, les livraisons mondiales ont plongé de 6% au troisième trimestre 2021 selon les chiffres préliminaires du cabinet Canalys. En cause : la pénurie de puces qui frappe durement maintenant cette industrie de plus de 400 milliards de dollars (345 millions d’euros) de chiffre d’affaires annuel, après avoir affecté d’abord l’automobile.