La pénurie de puces freine la reprise dans les smartphones en 2021

Après le plongeon des ventes de smartphones de 10 % en 2020 à cause de la crise du Covid-19, le marché était attendu en rebond de 9% à 1,45 milliard d’unités en 2021 par le cabinet Counterpoint. Les expéditions de smartphones n’augmenteront finalement que de seulement 6% à 1,41 milliard d'unités selon les nouvelles prévisions du cabinet. En cause : la pénurie de puces qui frappe de plus en plus durement cette industrie.