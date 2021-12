«La pénurie de puces est un combat de tous les jours», pour Yannick Assouad, patronne de l’avionique de Thales

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Guittet Pascal A la tête de la division avionique de Thales, Yannick Assouad plaide pour une modernisation du contrôle aérien pour participer à la décarbonation des avions.

L’Usine Nouvelle. - Où en êtes-vous dans la mise en œuvre du plan de réduction d’emplois dans la branche avionique, lancé en 2020 ?

Yannick Assouad. - Les effectifs de la branche dans le monde sont passés de 12 000 personnes à 9700 aujourd’hui en raison de la crise, dont 970 en France. Cette réduction a été réalisée sans licenciement et a surtout concerné nos sites à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis où se trouvent nos activités liées aux systèmes de divertissement et à Singapour pour la production. En France, où nous avons utilisé les aides gouvernementales, la baisse d’effectifs a été assurée via des transferts dans le groupe en particulier vers la défense et des départs anticipés à la retraite. Le fonds Corac du plan de relance dédié à l’innovation nous a bien aidés à maintenir les postes d’ingénieurs, sans compter les crédits supplémentaires qui seront issus du plan France 2030 pour les pérenniser.

A quel horizon les effectifs pourraient-ils repartir à la hausse ?

