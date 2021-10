La pénurie de puces devrait se résorber au premier semestre 2023, promet Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics)

Confrontés à la pénurie de puces, les constructeurs automobiles n’en finissent pas de réduire leurs productions, d’arrêter des usines et de mettre du personnel au chômage technique. STMicroelectronics fait partie des cinq plus gros fournisseurs mondiaux en semi-conducteurs de cette industrie. Que fait-il pour atténuer le problème et comment entrevoit-il l’issue de la crise? A l’occasion de la publication des résultats trimestriels, le 28 octobre 2021, son président du directoire et directeur général, Jean-Marc Chéry, répond aux questions de L’Usine Nouvelle.