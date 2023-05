La pénurie continue de plastique recyclé rendra impossible une réduction drastique de notre consommation de plastique

La résolution destinée à éradiquer la pollution plastique dans le monde, décidée en mars dernier lors de la reprise de la cinquième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement à Nairobi, est plus qu’attendue : si aucune mesure n'est prise, la production annuelle de plastique de l'humanité qui est actuellement d'environ 460 millions de tonnes, pourrait tripler d'ici à 2060.

Le 16 avril, les pays du G7 faisaient d’ailleurs écho à ce projet de résolution en s’engageant à réduire à zéro leur pollution plastique d'ici à 2040.

Et de premières idées de mesures ont déjà circulé pour la future résolution, notamment celles proposées par le Cese : “interdire le plastique à usage unique” bien-sûr, “réaliser un inventaire des subventions qui iraient à l’encontre de ces objectifs”, et ce qui pourrait bien poser problème : “intégrer 30 % de matières recyclées dans les produits plastiques d’ici à 2030” en portant cette part “à 50 % d’ici à 2050”.

Cet objectif n’a pourtant rien de nouveau. Des centaines d’entreprises internationales s’étaient déjà engagées à augmenter considérablement leur utilisation de matières recyclées dans leurs produits et emballages. En janvier 2018, la Commission européenne invitait entreprises et fédérations à soumettre des engagements volontaires pour utiliser ou produire des plastiques recyclés. 70 engagements ont été soumis librement, consultables sur le site de la Commission. L'objectif de l’Alliance européenne des plastiques circulaire, créée par la suite sur la base de cette initiative européenne, est toujours de voir 10 millions de tonnes de plastiques recyclés trouver leur place dans les produits fabriqués en UE d'ici 2025.

En 2021, l'UE imposait d’ailleurs une directive sur les plastiques à usage unique en fixant à 25 % la proportion minimum de plastique recyclé qui doit composer l’ensemble des bouteilles en PET produites en 2025.

La pénurie continue de plastique recyclé

Il est fondamental pour lutter contre la pollution plastique de limiter drastiquement la production de plastique vierge. Et incorporer un maximum de plastique recyclé dans les objets qui ne peuvent pas être fabriqués pour l’instant en d’autres matières aide à maintenir cet objectif. Mais il y a cependant un problème majeur: il n'y a simplement pas assez de plastique recyclé disponible pour que les entreprises puissent respecter leurs engagements publics ou leurs futures obligations. Et la situation n’est pas prête de s’améliorer. Dans son rapport “Plastics - The Facts 2022”, Plastics Europe indiquait qu’en 2021, seulement 5,5 millions de tonnes de plastique recyclé avaient été incorporées, soit seulement 9,9% de la consommation de plastique en Europe.

Quelles sont les raisons de cette pénurie ? Les produits et les emballages sont traditionnellement conçus à partir de matières premières vierges. Celles-ci sont peu coûteuses, peuvent être facilement adaptées à de nombreuses configurations et sont largement disponibles. En d'autres termes, on conçoit les emballages et produits à partir d'une "mentalité vierge", en s’appuyant exclusivement sur le prix et les performances qu'offrent les matériaux vierges.

Plus récemment, certaines entreprises ont fait le choix - ou dans certains cas, ont été déjà obligées par la loi - d'utiliser du contenu recyclé. Et comme les systèmes de fabrication de leurs produits sont déjà mis en place, elles doivent trouver des matériaux recyclés qui ont les mêmes propriétés et la même qualité que les matériaux vierges qu'elles essaient de remplacer. Cela représente un risque : l’incorporation de plastique recyclé peut rendre leur produit moins désirable à l’achat en raison d'un coût plus élevé, ou d'un aspect, voire d’une efficacité, qui diffère.

La crise énergétique, déclenchée par la guerre en Ukraine, a également eu un impact.

En Italie par exemple, la fédération nationale des entreprises de recyclage du plastique a annoncé l’arrêt de 40 % des activités de recyclage. La fédération européenne Plastics Recyclers Europe a même laissé entendre que les entreprises de recyclage du plastique la composant pourraient être amenées à cesser leurs activités, leurs coûts en énergie représentant jusqu'à 70 % de tous leurs coûts opérationnels. Les gouvernements européens préfèrent individuellement concentrer leurs réserves d'énergie sur les besoins en énergie et les secteurs jugés “essentiels”. Mais de nombreuses entreprises, même internationales, comptent sur les recycleurs européens pour fournir du plastique recyclé pour leurs emballages. Avec l'augmentation du coût du recyclage, les engagements des entreprises à intégrer du contenu recyclé ne sont simplement plus viables économiquement.

Mais des solutions existent

Plusieurs pays européens commencent à rendre obligatoire l'utilisation des plastiques recyclés dans la conception des emballages et produits, ce qui signifie que la demande pour la petite réserve de plastique recyclé disponible explose. Mais ce dont les entreprises ont réellement besoin au niveau législatif pour atteindre ces objectifs, c'est de voir arriver un appui financier dédié aux infrastructures et aux technologies de recyclage, ainsi que d'une pression institutionnelle pour que les systèmes de traitement du plastique fonctionnent en circuit fermé.

Et pour les entreprises, la première façon de résoudre concrètement le problème est d'oublier la "mentalité vierge" qui anime actuellement la conception des emballages et produits au profit d’une "mentalité du déchet". La meilleure option consiste à commencer par concevoir les emballages en circuit fermé. Prenons pour exemple des bouteilles de shampooing fabriquées en PEHD (polyéthylène haute densité). Les fabricants pourront analyser les bouteilles actuellement utilisées et donc jetées pour déterminer quelles sont les caractéristiques essentielles à conserver pour leur design. Ensuite, ils pourront se mettre en relation avec des centres de recyclage pour leur demander s’ils recyclent ou s'ils sont prêts à recycler ce matériau pour eux. Une fois l'accord obtenu, ils sont sûrs de disposer de la matière recyclée dont ils ont besoin. Ils auront aussi participé à l’amélioration du système de recyclage en créant une demande pour des types de plastique différents des habituels PET et PEHD transparents, empêchant ainsi les matériaux plastique "moins désirables" de se retrouver enfouis ou incinérés, faute de demande.

Une autre solution consiste à concevoir les emballages et produits directement à partir des déchets. Ce concept est similaire au précédent mais n'est pas une boucle fermée : il consiste à transformer un type de déchet identifié en un autre produit. L’idée est de travailler avec les centres de recyclage pour trouver une source de déchets qu'ils ne recyclent pas actuellement mais dont les propriétés correspondent aux caractéristiques de l'emballage qui doit être conçu, ou alternativement de s’approvisionner soi-même. Une possibilité est de se concentrer sur la collecte de déchets ayant une histoire identifiable et dont on peut par conséquent retracer l'origine (déchets trouvés par terre, ou dans les cours d’eau par exemple). La collecte de ce type de déchets peut sembler coûteuse de premier abord. Cependant, les produits créés à partir de tels déchets trouvent un écho particulier auprès des consommateurs et génèrent une valeur ajoutée en termes de communication: ils deviennent symboliques des objectifs atteints en termes de circularité, sont mentionnés sur les réseaux sociaux voire dans les médias, et se démarquent dans les rayons.

Les idées ci-dessus ne représentent qu'une étape et non une solution miracle. Le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés ne suffiront pas à eux-seuls à résoudre la crise des déchets. Nous devons éliminer l'idée même de déchet du système de consommation.

Il est temps d'investir dans de nouveaux modèles économiques qui permettent de passer du jetable au réutilisable. Il s'agit d'un changement aussi important que celui de la transition de la charrette aux véhicules à moteur, ou des véhicules à essence aux voitures électriques. Mais des solutions existent déjà. Certaines ont une portée locale ou sont spécifiques à un secteur d’activité, par exemple pour les établissements de restauration rapide en France ayant plus de 20 places assises, qui doivent désormais se doter de vaisselle lavable et réutilisable. D'autres sont plurisectorielles et disponibles à l’échelle locale, nationale et même internationale pour certaines, comme des initiatives privées de consigne pour réemploi.

Ceci étant dit, nous ne pouvons ignorer l’importance de réduire le déchet à la source. Nous devons tous voter pour un avenir meilleur en consommant moins.