La passe de trois pour Cavendish, pas de changement au général

© Stephane Mahe Mark Cavendish a encore levé les bras à l'arrivée de la 10e étape à Valence./Photo prise le 6 juillet 2021/REUTERS/Stephane Mahe

Après un jour de repos bien mérité, le peloton du Tour de France retrouvait les routes pour la 10ème étape entre Albertville et Valence. Malgré les abandons de certains sprinters, ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Mais c'est encore une fois Mark Cavendish (Deceuninck Quick-Step) qui a tiré son épingle du jeu. Le Britannique, bien aidé par ses équipiers, a éteint la concurrence même si Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a bien failli lui griller la priorité. Finalement, Cavendish signe son troisième succès sur cette édition 2021 et porte son total à 33 victoires sur la Grande Boucle. Il n'est plus qu'à une longueur du record d'Eddy Merckx (34). Même si le final de l'étape a été marqué par des bordures, le haut du classement général reste identique à celui de ce matin et Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) conserve sa tunique jaune. Demain, l'étape 11 sera marquée par la double ascension du Mont Ventoux.