La part d’énergies fossiles dans le mix électrique européen tombe au plus bas au premier semestre

D’après un rapport du think tank Ember publié mercredi 30 août, la proportion d’électricité produite à partir d’énergies fossiles est retombée à 33% dans l’Union européenne sur le six premiers mois de l’année 2023, son niveau le plus bas depuis au moins l'année 2000. Cela s’explique principalement par la baisse de la demande d’électricité sur tout le continent dans un contexte de forte hausse des prix du gaz et de l’électricité.