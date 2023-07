« La parfumerie et la cosmétique de luxe représentent un axe de développement majeur », assure Éric Groshens (Inessens)

Emballages Magazine : L’industrie de l’étiquette est en pleine consolidation avec l’émergence d’une demi-douzaine de groupes qui se développent par croissance externe ou organique, parfois les deux. Inessens en fait partie. Qu’est-ce qui vous motive dans cette démarche ?

Éric Groshens : Il y a deux motivations à vouloir grossir. La première consiste à atteindre la taille critique pour réaliser des économies d’échelle et disposer d’une surface suffisante pour imposer ses prix et ses produits au marché. La deuxième vise en revanche à élargir son spectre de compétences tout en créant des convergences au sein de ses filiales, en vue de développer de nouveaux savoir-faire. Nous nous situons dans ce deuxième cas de figure. Notre démarche consiste à mettre ensemble, pas à écraser. Lorsque nous rachetons des entreprises, nous cherchons à préserver leur capital humain et technique, leur nom, leur histoire. C’est pour cette raison que nous préférons parler de maisons plutôt que de filiales. Certaines d’entre elles, comme Roy ou l’imprimerie Haas, ont été fondées respectivement en 1878 et 1915, d’autres, comme Bidoit, remontent à 1933. Ces entités continuent à vivre avec leur propre nom et leur propre héritage au sein de notre groupe.

[...]