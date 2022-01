La pandémie et les (très) longs délais de livraison pèsent sur le marché des camions

© Fretlink L'OVI prévoit jusqu'à 50 000 nouvelles immatriculations cette année en France dans son scénario optimiste.

Une demande importante, mais une offre qui ne suit pas. Comme les autres secteurs, le marché des poids lourds est handicapé par la pénurie de matières premières ainsi que la pandémie de Covid-19, d’après un rapport de l'Observatoire du véhicule industriel (OVI), piloté par BNP Paribas Rental Solutions, spécialiste de la location de véhicules industriels. Les délais de livraison se situent à un niveau « jamais atteint » pour les véhicules neufs de plus de 3,5 tonnes. Ils atteignent une moyenne de 339 jours chez les constructeurs, avec une variation de 180 à500 jours selon les industriels.

De quoi créer de fortes incertitudes sur l’évolution du marché. 44 000 véhicules ont été immatriculés en France l’an dernier. Pour cette année, l’OVI prévoit un marché compris entre 45 000 et 50 000 unités – dont 23 000 pour les porteurs et 27 000 pour les tracteurs (accolés à une semi-remorque) –, soit des hausses comprises entre 2,2% et 13,6%. Une estimation très large compte tenu des nombreuses perturbations du marché.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]