Quelque 101,3 millions de palettes Europe ont été fabriquées en 2021, ce qui représente un record pour une seule année civile. Tel est le constat de l’European Pallet Association (Epal) qui fédère les acteurs du plus grand pool ouvert au monde. L’organisme remarque une croissance de 5,5% par rapport à 2020, année au cours de laquelle 96,1 millions de palettes en bois avaient été fabriquées. Il l’explique par la forte demande sur le marché, due à la reprise économique qui a suivi la crise sanitaire. De même, la production de caisses-palettes est en forte hausse. Très exactement, 288 149 de ces emballages servant au transport de produit disposés en vrac ont été fabriqués en 2021, soit 66,7% de plus qu’au cours de l’année précédente. Quant à la réparation, elle se situe, elle aussi, en augmentation avec une progression de 7,6%, c'est-à-dire légèrement plus que l’évolution constatée pour les palettes neuves. Résultat des courses, en comptant le neuf et le reconditionné, l’Epal comptabilise 130,8 millions d'outils de manutention estampillés avec son sigle mis sur le marché en 2021, soit 6 % de plus qu’en 2020.

Pénurie de bois

Robert Holliger, président de l’Epal, s’est félicité de ces chiffres compte tenu des problèmes d’approvisionnement en matières premières qui continuent de pénaliser cette filière : « Nous sommes d’autant plus fiers d’avoir pu, malgré la pénurie de bois, enregistrer une nouvelle hausse de la fabrication des palettes Europe Epal ». La conjoncture reste néanmoins compliquée, notamment en raison de la guerre en Ukraine, gros fournisseur de bois à palettes, et des embargos qui ont été décrétés sur les matières premières en provenance de Russie. Pour autant, l’Epal reste confiant. Les premières projections, réalisées sur le premier trimestre 2022, laissent entendre de nouvelles progressions. Quant à la reprise économique elle est toujours forte. Selon toute vraisemblance, la tendance devrait donc se poursuivre.

L’Epal revendique un parc de plus de 625 millions de palettes et de 20 millions de caisses-palettes. Fondée en 1991, l’association professionnelle est représentée dans plus de 30 pays par quatorze comités nationaux et peut compter sur 1 500 titulaires de sa licence, autorisés à fabriquer et à réparer les palettes qui affichent son sigle.