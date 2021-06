La paire Herbert-Mahut en finale du double

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Christian Hartmann L'Alsacien Pierre-Hugues Herbert a sauvé trois balles de match sur son service en demi-finale./Photo prise le 31 mai 2021/REUTERS/Christian Hartmann

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut se sont qualifiés pour leur deuxième finale de Roland-Garros, après leur titre en 2018, en renversant les têtes de série numéro deux Juan-Sebastian Cabal et Robert Farah 6-7(2) 7-6(2) 6-4 en demi-finale. Après qu'ils soient passés à côté du jeu décisif dans la première manche, les Tricolores ont concédé le break à 2-2 et ont dû sauver trois balles de match sur le service de P2H. La paire colombienne a laissé passer le coche et a craqué dans le tie-break. Survoltés et portés par le public, les Français ont pris le service dès le début du troisième set et ont fait la course en tête jusqu'au bout. Avec cette victoire après 2h54 de match, Herbert et Mahut tenteront de soulever leur cinquième trophée Majeur ensemble face aux Kazakhs Alexander Bublik et Andrey Golubev en finale samedi.