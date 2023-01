La page de l'inflation n'est pas encore tournée aux Etats-Unis, prévient Gopinath (FMI)

Dans une interview accordée au Financial Times et publiée jeudi, cette responsable du FMI exhorte la Réserve fédérale américaine (Fed) à poursuivre cette année la remontée de ses taux d'intérêt.

Selon elle, il est important pour la Fed de "maintenir une politique monétaire restrictive" jusqu'à ce qu'une "baisse très nette et durable de l'inflation" soit évidente dans les salaires et les secteurs non liés à l'alimentation ou à l'énergie.

"Si l'on regarde les indicateurs du marché du travail et si l'on regarde les secteurs dans lesquels l'inflation persiste comme dans les services, je pense qu'il est évident que nous n'avons pas encore tourné la page de l'inflation", a-t-elle dit au journal.

L'enquête mensuelle "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département américain du Travail a montré mercredi que le marché du travail restait tendu. Fin novembre, 10,458 millions d'emplois étaient à pourvoir aux Etats-Unis, contre dix millions prévus par le consensus Reuters. Le rapport mensuel sur les créations de postes, les salaires et le taux de chômage aux Etats-Unis sera publié vendredi.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, publié mercredi, a souligné que les responsables de la banque centrale américaine étaient convenus de ralentir le rythme des hausses de taux mais restaient concentrés sur la lutte contre l'inflation.

(Reportage Akriti Sharma à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)