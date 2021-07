La Nouvelle-Zélande s'impose face aux Fidji

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bobby Yip Les Fidji tenteront de prendre leur revanche la semaine prochaine. /Photo prise le 24 avril 2010/REUTERS/Bobby Yip

Après sa victoire (102-0) face aux Tonga, la Nouvelle-Zélande a signé samedi un deuxième succès en dominant (57-23) les Fidji en test match. Pour cette rencontre, les All Blacks avaient choisi d’effectuer un turnover en faisant 13 changements dans le XV de départ. Beauden Barrett était de retour à l’ouverture. Barrett va d’ailleurs s’illustrer en inscrivant le premier essai de la partie (8e). David Havili signera les deux autres des Néo-Zélandais (18e, 20e) dans cette première mi-temps. Les Fidji marqueront un essai grâce à Tuisie (28e). Les Blacks mènent 21-11 à la pause. Le match va s’accélérer en deuxième mi-temps. La Nouvelle-Zélande va inscrire six nouveaux essais, dont quatre signés par Dane Coles (52e, 63e, 72e, 75e). Le talonneur était pourtant remplaçant au début de ce test match. Malgré un essai de Kunavula, les Fidji s’inclinent (23-57) face aux All Blacks. Les deux sélections se retrouveront la semaine prochaine pour un nouveau test match.