La Nouvelle-Zélande écrase les Tonga

© Bobby Yip Les Tonga avaient déjà encaissé un sévère revers face à la Nouvelle-Zélande, un 92-7 en 2019 ! /Photo prise le 24 avril 2010/REUTERS/Bobby Yip

Pour leur première rencontre en 2021, les All Blacks n’ont pas fait le moindre cadeau aux Tonga à l’occasion d’un match de préparation au Rugby Championship. Les champions du monde 2015 se sont imposés 102-0 samedi à Auckland en inscrivant la bagatelle de seize essais dans cette rencontre. Dès la deuxième minute, McKenzie lance parfaitement la Nouvelle-Zélande en signant le premier essai de la rencontre. Au bout de dix minutes, les All Blacks mènent déjà 24-0. Brad Weber (16e), Will Jordan (20e) et Josh Papalii (37e) ajoutent trois nouveaux essais avant la mi-temps et permettent à la Nouvelle-Zélande d’avoir 43 points d’avance. Le cauchemar des Tonga n’est pas encore fini et il va même continuer au retour des vestiaires. Will Jordan inscrit notamment deux nouveaux essais (47e, 55e). Au total, les Blacks vont passer un 59-0 aux Tonga dans cette seconde mi-temps et s’imposer 102-0 au final. La Nouvelle-Zélande disputera deux nouveaux matchs de préparation face aux Fidji.