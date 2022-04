La nouvelle usine de Tesla, un test de missile hypersonique... Les cinq images de la semaine

Les Etats-Unis réussissent un test de missile hypersonique

La plus grande prouesse n'est peut-être pas le test lui-même, mais d'avoir gardé l'information secrète dans un contexte international aussi tendu. Lockheed Martin, Air Force Research Lab (AFRL), Aerojet Rocketdyne et la Darpa, l'agence recherche dédiée à la défense des Etats-Unis ont réussi leur test de missile hypersonique à la mi-mars. Il a été réalisé au large de la côte ouest des Etats-Unis. Le Hawc a atteint les 65 000 pieds, soit 19 812 mètres d’altitude et a parcouru plus de 300 miles nautiques, soit 555 kilomètres. Les missiles hypersoniques sont d’une vitesse supérieure aux missiles supersoniques, et avoisinent les 7 000 kilomètres par heure (Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son).

Tesla inaugure une nouvelle usine au Texas

Et de cinq ! Le constructeur automobile Tesla inaugure sa cinquième giga-usine au Texas (Etats-Unis), après les sites du Nevada, de New York, de Shangaï et de Berlin. Grande comme une centaine de terrains de foot, l'usine a pour objectif de produire 500 000 Model Y par an, le SUV électrique de la marque. Pas moins de 15 000 personnes ont assisté à l'inauguration, jeudi 7 avril, où ont également été présentés le pick-up Cybertruck ou le robot humanoïde Optimus. Elon Musk a choisi le Texas par aversion envers la Californie. «La Californie était autrefois le pays des opportunités. Maintenant, il est devenu et devient de plus en plus le pays de la réglementation excessive, des litiges excessifs, de la surimposition et du mépris», a-t-il déclaré lors d'une interview en ligne auprès du site satirique Babylon Bee.

Le chantier Iter se poursuit malgré les crises

Lui non plus n'a pas été affecté par la guerre en Ukraine - pour l'instant. Le chantier de l'équipement international de fusion nucléaire Iter se poursuit à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. L'Usine Nouvelle a pu constater en reportage sur place que la construction du tokamak, dans lequel doit être confiné le mélange gazeux très peu dense de deutérium et de tritium (deux isotopes de l’hydrogène), pour créer sur Terre la même énergie que celle du Soleil, se déroulait comme prévu. Mais des problèmes techniques, la pandémie de Covid-19 et les tensions diplomatiques avec la Russie (le projet étant à un septième russe) pourraient retarder le chantier.

Isocoton prépare un isolant ultra-doux et facile à poser

Il se distinguera par sa facilité de pose, nous promet-on, et sera sensiblement plus doux. Mi-avril, le leader mondial des matériaux de construction Saint-Gobain (44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, 166 000 salariés) lancera Isocoton, un nouvel isolant à base de textiles recyclés. Le produit sera commercialisé sous la marque Isover. La fibre de bois est à l'inverse plus lourde et produisant de la poussière. Isocoton sera éligible, selon les usages, aux dispositifs tels que MaPrimeRénov’, l’éco-prêt à taux zéro, les certificats d’économies d’énergie et la TVA à 5,5%.

IBM présente sa nouvelle génération d'ordinateurs hautes performances

IBM plus que jamais à l'heure de l'IA. Sa nouvelle génération d'ordinateurs hautes performances Mainframe, le Z16, se distingue de la génération précédente par l’intégration dans la puce Telum d’un accélérateur d’intelligence artificielle. Une première dans les Mainframe du groupe. Avec huit cœurs de traitement et 11 milliards de transistors, elle offre une puissance de calcul de 6 teraflops (1 teraflops vaut 1 000 milliards d’opérations en virgule flottante par seconde). Le Z16 est dédié à l’inférence, c’est-à-dire à l'analyse en temps réel à l'intelligence artificielle, de données pour des applications de détection de fraude, d’anticipation de la demande, de gestion des stocks ou de suivi des pièces détachées.